В плен взяли оккупантов, которые в 2022 году уничтожали Харьковщину. Фото

Вооруженные силы продолжают брать в плен военных РФ для дальнейшего обмена. На этот раз они захватили оккупантов, которые в 2022 году уничтожали Харьковщину.

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Фото пленников опубликовали в Telegram-канале 225 отдельной штурмовой бригады. Впрочем, где именно были захвачены военные страны-оккупанты и в каком количестве пока не сообщается. Но сейчас эта бригада выполняет боевые задания в Курской области.

"Весной 2022 года бойцы этого полка разрушали Харьковщину. Теперь мы уничтожаем их. Продолжаем работать – следите за новостями", – говорится в сообщении бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский проект "Хочу жить" опубликовал видео с несколькими десятками российских оккупантов, взятых в плен в Курской области страны-агрессора. Среди них – захватчики из чеченского спецподразделения "Ахмат".

Ранее военные этой же бригады показали "боевой" трактор, якобы едущий в Курск РФ отомстить за все, что россияне сделали с нашей страной. Сельскохозяйственная техника продолжает защищать Украину, как и в начале полномасштабного вторжения.

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