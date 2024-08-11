'Ждем реакции мира, РФ должна ответить': Зеленский показал пожар, который оккупанты устроили на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

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Кадры из ЗАЭС глава государства опубликовал в Telegram. На них виден огромный черный столб дыма, фиксирующийся из Никополя.

"Пока показатели радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира", – подчеркнул Зеленский.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", – добавил президент.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал в Telegram, что ситуацию сейчас контролируют с привлечением всех соответствующих служб.

"Замеры воздуха показали, что уровень радиации не превышен. Ведется постоянное наблюдение", – отметил чиновник.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, объяснив, что такими действиями Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и устрашения.

"И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", – написал Лысак.

"Мир должен видеть, что творит страна-агрессор. Угроза, которую она несет, выходит далеко за пределы Украины. Только вместе мы можем остановить это. И привлечь преступников к ответственности", – отметил глава ОВА.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

"Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", – написал глава МВД.

Отметим, что глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне объекта. Он отметил, что пожар произошел не на самой станции.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации", – написал глава РВА.

Градирные ЗАЭС расположены на расстоянии от энергоблоков объекта. Это постройки для охлаждения воды атмосферным воздухом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее МАГАТЭ выразило обеспокоенность по поводу возникновения интенсивных лесных пожаров вблизи временно захваченной войсками России Запорожской АЭС. Там заявили, что это ставит под угрозу внешнее электроснабжение объекта.

– Один российский военкор высказал мнение, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов, чтобы в дальнейшем обменять ее на находящуюся под оккупацией РФ Запорожскую атомную электростанцию.

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