Оккупанты могли устроить провокацию, поджег шины в градирне возле ЗАЭС. Фото

Российские оккупанты, вероятно, устроили очередную провокацию в районе временно захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Враг поджег большое количество автомобильных шин в градирне объекта.

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Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко вечером в воскресенье, 11 августа. Он опубликовал фото, на котором виден дым в районе АЭС, и подчеркнул, что пожар произошел не на самой станции.

"Успокойтесь, пожалуйста. Пожар не на ЗАЭС", – написал Евтушенко.

Позже он сообщил, что по неофициальной информации от источников с оккупированного берега бывшего Каховского водохранилища, россияне подожгли в градирне автомобильные шины.

"Возможно, это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища. Сейчас ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации", – написал глава РВА.

Радиационный фон в районе сохраняется в пределах нормы, отметил Евтушенко.

Отметим, что градирни ЗАЭС расположены на значительном расстоянии от энергоблоков объекта – на дамбе между прудом-охладителем и там, где раньше было Каховское водохранилище. Это постройки для охлаждения воды атмосферным воздухом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар около ЗАЭС. Он сообщил, что сейчас показатели радиации в норме, но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, "нормальной ситуация не является и не может быть".

Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира, подчеркнул глава государства, добавив, что ожидает реакции мира и МАГАТЭ.

"Лишь украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", – подчеркнул президент.

Глава Днепропетровских ОВА Сергей Лысак отметил, что замеры воздуха показали, что уровень радиации в регионе не превышен.

"Следовательно прошу местных сохранять спокойствие. Россия продолжает применять тактику террора, шантажа и запугивания. И пожар, который они устроили сегодня на территории Запорожской АЭС, очередное тому подтверждение", – написал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также сообщил, что по состоянию на 22:30 изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

"Усиленно мониторим ситуацию вблизи ЗАЭС. Посты Укргидрометцентра, расположенные вблизи станции, работают в оперативном режиме, чтобы обеспечить своевременное отслеживание радиационного фона", – говорится в сообщении главы МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Документ призывает Россию немедленно вывести свои войска и персонал из объекта.

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