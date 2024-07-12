РФ должна уйти из ЗАЭС: Генассамблея ООН приняла резолюцию о ядерной безопасности Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС ". За документ проголосовали 99 стран, против – 9, воздержались – 60.

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Об этом сообщил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Он также назвал страны, которые "играют с ядерной безопасностью и поддерживают сегодня Россию в ее ядерном безумии" – то есть, голосовали против. Кроме РФ, это Беларусь, Бурунди, Куба, Эритрея, КНДР, Мали, Никарагуа и Сирия.

"Это голосование является продолжением дискуссий и решений, принятых на первом Саммите мира, где одним из ключевых был первый пункт Формулы мира президента Зеленского "Радиационная и ядерная безопасность", – отметил украинский дипломат.

По словам Кимслицы, Совет руководителей МАГАТЭ уже принял ряд резолюций, в которых есть призыв к России вывести "военный и другой несанкционированный персонал" из Запорожской АЭС и вернуть его под полный контроль Украины.

Новая резолюция Генассамблеи ООН полностью поддерживает мандат МАГАТЭ по устранению рисков ядерной безопасности и защищенности во время вооруженного конфликта и признает важность принципов агентства, которые помогут гарантировать защиту ЗАЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной Запорожской атомной электростанции отсутствуют украинские лицензированные специалисты по безопасному запуску реакторов. Это может создать серьезную угрозу безопасности и вызвать возможный ядерный инцидент.

Между тем ВС РФ используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами ЗАЭС. Фактически оккупанты прикрываются станцией, чтобы вести обстрелы.

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