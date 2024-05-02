Оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС: в ГУР рассказали о преступлениях врага. Видео

Российские террористы используют дроны-камикадзе непосредственно над ядерными реакторами захваченной Запорожской атомной электростанции. Фактически оккупанты прикрываются АЭС для обстрела украинских населенных пунктов.

Подтверждение преступной деятельности россиян удалось получить благодаря перехваченному с помощью средств радиоэлектронной разведки видео из вражеского FPV-дрона. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Стоит отметить, что видеозапись содержит маркировку UT4D.TT, указывающую на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ. Также украинские разведчики отметили, что траектория полета вражеского дрона пролегает над энергоблоками Запорожской АЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой громад, подвергающихся постоянным обстрелам.

По словам представитель ГУР МО Украины Андрея Черняка, российские оккупанты используют территорию Запорожской АЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг электростанции. При этом он подчеркнул, что захватчики оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора ЗАЭС.

Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов FPV -дронов. В ГУР отметили, что этим занимается так называемая школа "архангел", которая финансируется главным управлением генштаба РФ. В разведке предупредили, что преступная и безответственная деятельность россиян на Запорожской АЭС может иметь катастрофические последствия.

Напомним, страна-агрессор Россия устраивает провокации на захваченной ею Запорожской АЭС, пытаясь таким образом сместить фокус с вопроса деоккупации станции. Именно это является единственным способом устранить все угрозы ядерной безопасности.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что на учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции, захваченной войсками России, совершил атаку беспилотник. Корпус расположен на прилегающей к АЭС территории.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия готовится осуществить очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Враг намерен провести операцию под фальшивым флагом.

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