Кислица назвал цель провокаций РФ на ЗАЭС и указал на просчет в риторике оккупантов

Страна-агрессор Россия устраивает провокации на захваченной ею Запорожской АЭС, пытаясь таким образом сместить фокус с вопроса деоккупации станции. Именно это является единственным способом устранить все угрозы ядерной безопасности.

Об этом в понедельник, 15 апреля, на заседании Совбеза ООН сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Укринформ". Он отметил, что произошедшее на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации.

"Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины", – заявил Кислица. Он добавил, что российская провокация "направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины".

Постпред Украины говорит, что Москва хочет "скормить миру версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильнейшие удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия", которые предназначены для поражения пехоты и небольших транспортных средств на расстоянии нескольких километров.

Частью российской военной стратегии уже более двух лет остается усиление милитаризации ЗАЭС и близлежащих оккупированных территорий. Россияне использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населенным пунктам на другом берегу Днепра.

Украина категорически отвергает "безумные обвинения" в том, что она может устроить ядерную катастрофу, подчеркнул Кислица.

"Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля 1986 года? Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам, которые открыто мечтают о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города", – сказал дипломат.

Он призвал международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС, а также усилить давление на агрессора, в частности путем введения санкций против сектора атомной энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, российская террористическая армия готовится осуществить очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Враг намерен провести операцию под фальшивым флагом.

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