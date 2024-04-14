Российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на ЗАЭС – разведка

Российская террористическая армия готовится совершить очередную провокацию на Запорожской атомной электростанции. Враг намерен провести операцию под фальшивым флагом.

Страна-агрессор использует захваченную АЭС для шантажа Украины и всего мира. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинское военное руководство констатировало, что Россия является единственной страной в мире, которая держит в заложниках атомную электростанцию. Своими действиями путинские захватчики сознательно приближают радиационную катастрофу.

"Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к черте сознательной радиационной катастрофы", – говорится в заявлении Генштаба.

Также в Генштабе подчеркнули, что в течение последних недель страна-террорист РФ несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты Запорожской АЭС. Своими действиями россияне сознательно продолжают практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на атомной станции.

При этом военное руководство страны подчеркнуло, что Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов. Поэтому лишь после возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины можно восстановить реальную безопасность станции.

"Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и могут проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", – заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, которые захватили объект в 2022 году.

– В Главном управлении разведки уже опровергли причастность Украины ко взрыву дрона на оккупированной ЗАЭС, о которой заявили в РФ.

– В ЦПД отметили, что с момента теракта в подмосковном "Крокусе" российскими спецслужбами ведется определенная игра, в сценарий которой входит и провокация на Запорожской АЭС.

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