На Запорожской АЭС взорвался дрон: заявление МАГАТЭ

В Международном агентстве по атомной энергии заявили о том, что 7 апреля на Запорожской АЭС взорвался беспилотный летательный аппарат. Об этом эксперты МАГАТЭ узнали от оккупантов, которые с весны 2022 года удерживают украинскую станцию.

В связи с получением таких сообщений генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси призвал "воздерживаться от действий, ставящих под угрозу ядерную безопасность". Соответствующее сообщение появилось в профиле МАГАТЭ в сети X.

"Экспертам МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что сегодня на месте сдетонировал дрон. Такая детонация согласовывается с наблюдениями МАГАТЭ. "Я призываю воздерживаться от действий, противоречащих 5 принципам МАГАТЭ и ставящих под угрозу ядерную безопасность", — заявил генеральный директор Гросси", – говорится. в сообщении.

Источники, откуда эксперты МАГАТЭ получили сообщение о якобы детонации дрона на крупнейшей атомной станции Европы, которая уже более двух лет находится под российской оккупацией, в Агентстве не назвали. Однако российские пропагандистские СМИ еще около полудня начали активно распространять сообщения со ссылкой на оккупационное "руководство" станции об "ударе по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС". Пропагандисты также молниеносно назначили "виновных": ими оказались Вооруженные силы Украины.

В комментариях к сообщению МАГАТЭ мнения людей разделились. Пока кто-то предполагает, что захватившая ЗАЭС Россия "врать не будет", а следовательно – точно "виновна" Украина, другие напоминают, что "операции под чужим флагом", провокации и ложь являются неотъемлемой частью политики РФ и ее действий во всех сферах. Третьи же подчеркивают: самым абсурдным во всей ситуации вокруг ЗАЭС является то, что российские террористы захватили и удерживают атомный объект, а международное сообщество ничего не может с этим поделать.

Напомним, в конце марта этого года в своем отчете эксперты МАГАТЭ констатировали, что оккупанты стреляют артиллерией с территории ЗАЭС. Взрывы и выстрелы из стрелкового оружия члены миссии на ЗАЭС не раз слышали сами.

Также сообщалось, что оккупанты удерживают в застенках около десяти работников ЗАЭС из-за их проукраинской позиции и отказа от сотрудничества с захватчиками.

С начала февраля этого года оккупанты также запретили въезд лицензированного персонала, не заключившего контракты с фейковой компанией от "Росатома".