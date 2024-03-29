Оккупанты стреляют артиллерией с территории ЗАЭС – отчет МАГАТЭ

Эксперты Международного агентства по атомной энергии зафиксировали звуки выстрелов с территории, захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Зафиксированные звуки выстрелов были как из стрелкового оружия, так и из артиллерии.

Об этом сказано в обновленном отчете МАГАТЭ по ситуации в Украине. В документе говорится о "взрывах ежедневно в течение последней недели на разных расстояниях от станции".

"Мы снова убедились на прошлой неделе, ядерная безопасность и защита в Украине остаются чрезвычайно уязвимыми. На ЗАЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции, эксперты МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышат взрывы. По словам экспертов, несколько раз звуки исходили со станции, вероятно, от артиллерийского огня. В ночь на 22 марта и вчера был слышен огонь из стрелкового оружия неподалеку. Кроме того, вчера на месте сработала сигнализация об авиационном налете", - рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Несмотря на это, "команда МАГАТЭ во время осмотра не заметила никаких проблем, связанных с ядерной безопасностью". Тем не менее, Гросси отмечает, что "до сих пор не обеспечен своевременный и надлежащий доступ для экспертов МАГАТЭ во все зоны, важные для ядерной безопасности".

Хотя мониторов МАГАТЭ до сих пор не пустили в турбинные залы ЗАЭС, они видели сообщения в социальных сетях и изображения войск и техники в указанных помещениях.

Как сообщал OBOZ.UA , Запорожская АЭС недавно снова оказалась на грани блекаута. В ходе массированной ракетной атаки России на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Также ранее под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там ракета попала в двигавшийся по плотине троллейбус.