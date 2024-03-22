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Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
21,2 т.
Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

В пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в троллейбус, который двигался по плотине, из-за чего там полностью перекрыли движение.

Угрозы прорыва нет, ситуация на станции контролируется. Об этом сообщили в Укргидроэнерго и Патрульной полиции области.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", – отметили в гидрогенерирующей компании.

Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

На станции вспыхнул пожар. На месте работали чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных вражеских ударов.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", – добавили в Укргидроэнерго.

Одна из российских ракет попала в едущий дамбой ДнепроГЭС троллейбус. В нем находились люди. Известно, что в результате вражеских ударов в Запорожье повреждены объекты инфраструктуры и дома, пострадали люди.

Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

"Внимание! Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено... Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", – сообщили правоохранители.

Там отметили, что движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко кратко добавил: "ДнепрГЭС стоит".

Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что 22 марта Россия совершила самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. Зафиксированы попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях, а также обесточивание одной из линий электропередачи, питающей ЗАЭС.

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