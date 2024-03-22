Россия ударила по ДнепроГЭС в Запорожье: есть попадание, движение по переезду плотины остановили. Фото

В пятницу, 22 марта, российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в троллейбус, который двигался по плотине, из-за чего там полностью перекрыли движение.

Угрозы прорыва нет, ситуация на станции контролируется. Об этом сообщили в Укргидроэнерго и Патрульной полиции области.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", – отметили в гидрогенерирующей компании.

На станции вспыхнул пожар. На месте работали чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных вражеских ударов.

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая. Мы будем оперативно информировать о последствиях и дальнейшей ситуации", – добавили в Укргидроэнерго.

Одна из российских ракет попала в едущий дамбой ДнепроГЭС троллейбус. В нем находились люди. Известно, что в результате вражеских ударов в Запорожье повреждены объекты инфраструктуры и дома, пострадали люди.

"Внимание! Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено... Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута. Следите за обновлением информации о возобновлении движения", – сообщили правоохранители.

Там отметили, что движение осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Глава Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко кратко добавил: "ДнепрГЭС стоит".

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что 22 марта Россия совершила самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. Зафиксированы попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях, а также обесточивание одной из линий электропередачи, питающей ЗАЭС.

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