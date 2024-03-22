Россия совершила самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время: в каких регионах перебои со светом

Российские войска 22 марта совершили самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергосистему. Фиксируются попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

В ряде регионов начались перебои с электроснабжением. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель – не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, спровоцировать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", – отметил чиновник.

Галущенко также рассказал, что в результате вражеских обстрелов была обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

Последствия террора уже ощущают на себе украинцы: в части регионов есть перебои со светом.

"Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. Врагу нас не запугать и не сломать. Мы доказали это в прошлом году, докажем и сейчас", – заверил министр энергетики.

В частности, графики аварийных отключений введены в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы", – отметил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Кроме того, обесточена часть Павлограда из-за повреждений электрических сетей.

Впоследствии в ДТЭК заявили, что экстренные отключения происходят по всей Днепропетровщине.

"Сегодня ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Из-за этого в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Работаем, чтобы вернуть свет в дома украинцев. Верьте в энергетиков", – отмечено в сообщении.

После взрывов нет электричества в ряде микрорайонов в Кропивницком. Также в некоторых населенных пунктах электроснабжение отключилось аварийно, сообщили "Общественному" в РЭС.

Перебои с электроснабжением есть и в Полтавской области.

"Враг совершил самую масштабную за последнее время атаку на украинскую энергетику. На Полтавщине применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей. Ситуация – на контроле. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения", – рассказал глава Полтавской области Филипп Пронин.

Похожая ситуация сейчас – и в нескольких районах Сумской области.

"В результате ракетных ударов по объектам энергосистемы Украины временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов Сумщины. Работают пункты несокрушимости, где можно зарядить телефон, другие гаджеты, воспользоваться интернетом. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – заявили в Сумской ОВА.

С 5 часов утра практически полностью обесточен Харьков.

"Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики. Город фактически полностью без света. Все экстренные службы уже работают", - отметил в 05:08 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадание в объекты критической инфраструктуры, начались перебои со светом.

В частности, под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там российская ракета попала в троллейбус, в котором люди ехали на работу.

Также стало известно, что ЗАЭС снова оказалась на грани блекаута из-за российской атаки. С украинской энергосистемой крупнейшую атомную станцию Европы соединяет одна линия, отремонтированная лишь на прошлой неделе.