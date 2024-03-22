ЗАЭС на грани блекаута из-за российской атаки: чем это чревато и какими могут быть последствия

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута. Во время массированной ракетной атаки России на Украину утром 22 марта отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины.

В настоящее время самая большая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи: Россия продолжает ставить мир на грань ядерной катастрофы. Об этом заявили в "Энергоатоме".

"Сегодня, 22 марта 2024 года, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. На данный момент самая большая атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", – отметили в "Энергоатоме".

Там добавили, что последняя линия, еще питающая ЗАЭС, только недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков. Она не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередного российского обстрела.

По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, ремонтные работы были завершены всего неделю назад.

"Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", - подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

Он вновь заявил, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора – "Энергоатома", а Россия обязана вывести со станции своих военных и военную технику.

В общей сложности, напомнили в "Энергоатоме", с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.

"В случае их отказа это чревато развитием ядерной и радиационной аварии", – предупредили в компании.

Напомним, утром 22 марта Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов есть попадание в объекты критической инфраструктуры. В ряде регионов возникли перебои со светом.

В частности, под ударом оказалась ДнепроГЭС: после атаки движение переездом по дамбе полностью остановили. Там ракета попала в двигавшийся по плотине троллейбус.