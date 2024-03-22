Россия устроила массированную атаку на Украину: в ряде городов прогремели взрывы, в Киеве люди прячутся в метро. Фото

Армия России утром в пятницу, 22 марта, подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Оккупанты совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 по украинским городам.

Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На больше территории страны была объявлена воздушная тревога – перед этим россияне запустили ударные БПЛА типа "Шахед".

"Пуски крылатых ракет зафиксированы из района Каспийского моря. Расчетное время вхождения в воздушное пространство около 05.00", – сказано в сообщении военных.

По данным мониторинговых каналов, с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ) взлетели около 13 бомбардировщиков Ту-95.

Напомним, что утром ранее (21 марта) оккупанты устроили массированную ракетную атаку на Украину. Враг поднимал в небо в общем 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, совершивших пуски 31 ракеты из российских городов Волгодонск и Энгельс.

Основным направлением удара была именно Киевщина. Защитники неба сбили все ракеты: две баллистические/аэробалистические "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатых Х-101/Х-555.

Как сообщал OBOZ.UA, мощные взрывы утром 21 марта прогремели в Киеве и поблизости в области. Из-за падения обломков есть повреждения и пострадали в общей сложности 17 человек.

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