Россия подняла в воздух 9 бортов стратегической авиации: когда ждать пуски ракет

В ночь на четверг, 21 марта, страна-агрессор Россия подняла в небо свою стратегическую авиацию. С аэродрома "Оленья" (Мурманская область) взлетели около 9 бортов бомбардировщиков Ту-95.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Ориентировочное время выхода самолетов на пусковые рубежи – 03:00.

"Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – призвали военные.

При объявлении воздушной тревоги по причине пуска крылатых ракет необходимо заранее позаботиться о своей безопасности и найти безопасное место.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты днем 20 марта нанесли ракетный удар по Харькову: в городе есть попадания, вспыхнул мощный пожар на предприятии, где производили мебель. Вследствие удара погибли по меньшей мере пять человек, еще восемь гражданских пострадали.

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