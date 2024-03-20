Оккупанты нанесли удар по Харькову, произошел пожар: под завалами могут быть люди
Российские оккупанты днем 20 марта нанесли ракетный удар по Харькову. В городе есть прилет: вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, под завалами могут находиться люди, на месте работаюют экстренные службы, сообщается также о пострадавших.
"Оккупанты еще раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы. Информация уточняется", – написал Синегубов в 13:14.
По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, в результате атаки вспыхнул пожар и пострадали люди.
"В результате сегодняшнего удара по Харькову есть пострадавшие. Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – написал он.
О том, что харьковчане слышали мощный взрыв, Терехов сообщил в 12.58.
Синегубов призвал жителей облцентра и Харьковской области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
"Оккупанты могут наносить повторные удары", – предупредил чиновник.
Согласно данным мониторинговых сайтов, тревога в Харькове и области была объявлена с 12:14 дня.
"Воздушная тревога в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации", – объясняли вскоре после появления угрозы в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
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