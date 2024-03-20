Оккупанты атаковали автомобили с гражданскими в Херсонской области: погибли двое мужчин

В среду, 20 марта, российские военные преступники обстреляли дорогу между населенными пунктами Садовое и Антоновка в Херсонской области. В результате атаки погибли двое мужчин, предварительно 40 лет.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Отмечается, что погибшие ехали в автомобиле.

Напомним, что накануне россияне также обстреливали указанную дорогу. Тогда в результате атаки пострадали трое гражданских мужчин 21, 44 и 27 лет. Все потерпевшие получили легкие травмы, они будут проходить лечение амбулаторно.

Также 19 марта россияне обстреляли Херсон. Один из прилетов повредил жилой дом в центральной части города. Никто из херсонцев в результате этих обстрелов не пострадал, однако повреждена жилая застройка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ночью 20 марта россияне ударили по Синельниковскому району на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

– В Винницкой области в лесу нашли российский "Шахед", который не сдетонировал после падения. Обломки других дронов-камикадзе обнаружили в полях.

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