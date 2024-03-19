Не сдетонировал: на Винниччине в лесу нашли российский 'Шахед', на месте работали взрывотехники. Фото

В Винницкой области в лесу нашли российский "Шахед", который не сдетонировал после падения. Обломки других дронов-камикадзе обнаружили в полях.

Об этом утром 19 марта сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Пресс-служба ведомства также обнародовала фото найденного "Шахеда".

"В Винницкой области полицейские-взрывотехники обследовали места падения вражеских "Шахедов". Один из БПЛА нашли в лесу, он не сдетонировал. Обломки других обнаружили в полях", – говорится в сообщении МВД.

Пострадавших и повреждения имущества не обнаружено.

После документирования части ударных дронов обезвредят специалисты, сообщили в ведомстве.

В полиции Винницкой области в свою очередь информировали, что 17-18 марта получили четыре сообщения об обнаружении обломков БПЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.

"Один из обнаруженных дронов, который нашли в лесу, был в недетонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта на Винниччине обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Ее нашли в лесу в Жмеринском районе области.

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