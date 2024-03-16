Нашли посреди леса: на Винничине уничтожили боевую часть ракеты Х-101. Фото

На Винниччине в пятницу, 15 марта, обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты Х-101. Опасный предмет обнаружили в лесу в Жмеринском районе области.

Об этом 16 марта сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Также было опубликовано фото опасной находки.

"Частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101. Взрывоопасный предмет обнаружен накануне в лесном массиве Жмеринского района", – говорится в сообщении чрезвычайников.

В ГСЧС также призвали в случае выявление подозрительного предмета немедленно сообщать об этом по номеру 101.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с технологией понижения радиолокационной заметности. Она была разработана КБ "Радуга" (1995–2013) в городе Дубно Московской области РФ. Ракета имеет индекс Х-102 для версии с ядерной боеголовкой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали, что оккупанты существенно усовершенствовали свои ракеты Х-101. Теперь они оборудованы активной системой РЭБ, а также тепловыми ловушками.

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