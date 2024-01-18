С тепловыми ловушками и не только: в ГУР рассказали, как Россия усовершенствовала ракеты Х-101

Вопреки множеству западных санкций страна-террорист Россия не только продолжает изготавливать ракеты, но и усовершенствует их. Теперь враг пытается модернизировать свое вооружение, чтобы максимально увеличить шанс поражения цели.

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Для этого россияне ставят на свои ракеты тепловые ловушки и другое оборудование. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, российские оккупанты достаточно быстро учатся. Представитель ГУР привел в пример крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, которые захватчики существенно улучшили.

Скибицкий подчеркнул, что теперь российская ракета Х-101 оборудована активной системой радиоэлектронной борьбы. Также путинские террористы устанавливают на это вооружение тепловые ловушки.

"Враг учится, учится довольно быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 – совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой, тепловыми ловушками и т.д.", – сказал представитель ГУР в рамках дискуссионной программы в Давосе.

Он добавил, что Украина в свою очередь должна развивать не только противовоздушную оборону, но и военно-промышленный комплекс. При этом Скибицкий отметил, что Украина должна принимать, в частности, контрнаступательные меры для того, чтобы не допустить потерь территорий.

Напомним, часть ракет последней комбинированной атаки российских оккупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО. Некоторые ракеты не достигли своей цели не из-за того, что были сбиты не физически, а отведены от курса средствами РЭБ.

Ранее сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года страна-агрессор Россия имела на вооружении около 2300 стратегических ракет. Сейчас же в арсенале вражеской армии осталось чуть больше 900 единиц. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах "Калибр" (их осталось около 200), Х-101, Х-555, Х-55 и других.

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