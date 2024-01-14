Часть российских ракет не достигла целей: Игнат рассказал об изменениях в работе ПВО

Часть ракет последней комбинированной атаки российских окупантов 13 января по Украине была сбита без ПВО. Некоторые ракеты не достигли своей цели не из-за того, что были сбиты физически, а отведены от курса средствами РЭБ.

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Об этом рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он пояснил, что означает термин "сбить РЭБом ракету с курса".

"Это стандартная практика. Россия имеет мощную РЭБ и мы идем в этом направлении, чтобы развивать свои средства. У нас также есть свои предприятия, которые давно этим занимаются", – отметил спикер.

В то же время он добавил, что важный вклад в развитие РЭБ вносят обычные граждане.

"Сейчас немало гражданских предприятий привлеченных к производству этих систем РЭБ, как окопного типа - те же антидроновые ружья, и более мощные станции, купольного направленного действия. В этом направлении сегодня ведется активная работа", - рассказал Игнат.

Представитель Воздушных Сил отметил, что средства радиоэлектронной борьбы спасают и от FPV-дронов, и от дронов ударного типа. Также они могут "сбить ракету".

"В частности, РЭБ может влиять на средства воздушного нападения противника. Это безусловно, и ракета может быть отведена, то есть не долететь до своей цели", - пояснил Игнат.

Из тех, кто летел на Украину 13 января, более 20 ракет не достигли своих целей. Среди них те, что были отведены средствами РЭБ, а также некачественные, которые сами по себе "прекратили существование". Такие ракеты просто попадали где-нибудь в поле.

"И не только на украинской территории. Вы видели, что на российской территории они также "очень исправно" падают на голову россиянам", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января более 20 российских ракет и дронов не достигли целей из-за самоподрывов, попадания в безлюдные места и успешного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Военные аналитики Института изучения войны считают, что выведение из строя такого количества ракет с помощью средств РЭБ может являться переломным моментом в возможностях украинской армии.