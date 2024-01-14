'Может быть переломом': в ISW указали на важный нюанс с ракетной атакой РФ по Украине

Во время комбинированной воздушной атаки страны агрессора России на Украину утром 13 января более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей из-за самоподрывов, попадания в безлюдные места и успешного противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. Выведение из строя такого количества ракет с помощью средств РЭБ может являться переломным моментом в возможностях украинской армии.

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Об этом пишут военные аналитики Института изучения войны. Эксперты отмечают, что, как правило, средствам радиоэлектронной борьбы приписывали возможность выведения из строя российских беспилотников, но не ракетных систем.

Ранее ISW оценивал, что Российская кампания ударов против Украины и адаптация украинских сил к противодействию новым российским ударным комплексам являются составляющей тактической и технологической гонки "нападение-защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины, указал, что российский ракетный удар 13 января похож на предыдущие атаки, произошедшие 8 января и раньше. По словам представителя института изучения войны, это свидетельствует о том, что украинские силы могут определять определенные закономерности в российских атаках и соответственно адаптироваться к ним, внедряя нововведения.

Как сообщал OBOZ.UA, во время утренней атаки в субботу, 13 января, РФ запустила по Украине шесть ракет Х-47М2 "Кинжал". Половина из них не достигла своих целей.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов сработало ПВО, взрывы были слышны в Полтавской, Ровенской, Ивано-Франковской, Чернигове, Кропивницком, Кременчуге, Днепре.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь, еще около 20 вражеских ракет не достигли целей.

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