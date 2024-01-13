У РФ очевидны проблемы с новыми ракетами: в Воздушных силах сообщили, сколько 'Кинжалов' не достигли целей

Во время утренней атаки в субботу, 13 января, РФ запустила по Украине шесть ракет Х-47М2 "Кинжал". Половина из них не достигла своих целей.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. "Сегодня мы видели шесть "Кинжалов", мы о них сообщали. Половина из них точно не достигла целей", – сказал он.

По словам спикера Воздушных сил, более 20 воздушных средств врага не достигли целей – они могли либо упасть на открытой местности, либо был подрыв в воздухе, либо попали под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ракеты в РФ становятся менее качественными и не долетают до своих целей. Это касается и дронов-камикадзе. Будем надеяться, что такая тенденция сохранится и дальше", – сказал Юрий Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В 5:30 утра 13 января в Украине объявили тревогу. Российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55 из района Каспийского моря, также враг атаковал ракетами других типов и поднял в воздух МиГи.

– В ряде регионов сработала ПВО, взрывы были слышны на Полтавщине, Ривненщине, в Ивано-Франковске, Чернигове, Кропивницком, Кременчуге, Днепре.

– В Воздушных силах рассказали, что Россия атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь, еще около 20 вражеских ракет не достигли целей.

– Днем в Украине вновь объявляли масштабную тревогу из-за взлета российских "МиГов", однако пусков "Кинжалов" не было зафиксировано.

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