Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: враг поднимал в небо МиГ-31К

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности, которая длилась почти полтора часа. Враг поднимал в небо самолет МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов".

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Российский истребитель взлетел с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ, информировали в Воздушных силах ВСУ по состоянию на 11:52. По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 11:57 пусков не было зафиксировано.

Отмечается, что МиГ-31к взлетел с аэродрома "Дягилево" (Рязань) – предположительно, враг осуществляет передислокацию на аэродром "Моздок" (Северная Осетия).

По состоянию на 12:09 мониторинговые каналы сообщили о взлете второго МиГ-31К с аэродрома "Моздок". Если будет патрулирование, тревога затянется, пишут в сети. По состоянию на 12:12 в воздухе два носителя "Кинжалов".

По состоянию на 12:26 стало известно о взлете третьего МиГ-31К с аэродрома "Моздок".

По состоянию на 13:14 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Около 05:30 утра 13 января в Украине объявили тревогу, которая была отменена только после 8 утра. Российские Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101/555/55 из района Каспийского моря, также враг атаковал ракетами других типов и поднял в воздух МиГи.

– В ряде областей работала ПВО, взрывы прогремели на Полтавщине, Ривненщине, в Ивано-Франковске, Чернигове, Кропивницком, Кременчуге и Днепре.

– В Воздушных силах ВСУ информировали, что РФ атаковала Украину 40 средствами воздушного поражения разных типов. Силы ПВО сбили восемь из них, еще около 20 вражеских ракет не достигли целей.

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