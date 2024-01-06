'Накапливают не только для обстрелов Украины': в ГУР сказали, сколько стратегических ракет есть у России

На начало полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года страна-агрессор Россия имела на вооружении около 2300 стратегических ракет. Сейчас же в арсенале вражеской армии осталось чуть больше 900 единиц.

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Речь идет в частности о крылатых ракетах "Калибр" (их осталось около 200), Х-101, Х-555, Х-55 и других. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью LIGA.net, опубликованном в пятницу, 5 января.

Он отметил, что в России все равно пытаются наращивать производство. Более 900 ракет, которые сейчас есть у россиян, это с учетом производства, которое враг пытается наращивать, уточнил Юсов. Однако, это число – без учета ракет С-300 и С-400.

Что касается, этого типа ракет, то, как утверждают в украинской разведке, у российских оккупантов есть более 10 тысяч зенитных ракет до С-400, а также значительные запасы для комплексов С-300.

"В целом запасы значительно меньше, чем в начале большого вторжения, но еще есть. Это серьезная угроза и испытание для украинских систем и сил противовоздушной, противоракетной обороны", – отметил представитель ГУР.

В то же время, как он уточнил, большие запасы ракетного вооружения Москва накапливает не только для использование в войне в Украине, но и для сохранения статуса "военной сверхдержавы".

Россия должна показать, что она способна проводить эффективные действия и на других направлениях, считают в ГУР. Однако количество ракет у россиян, известно не только украинской стороне, но и нашим западным союзникам.

"Если у них "Калибров" осталось около 200, то эта информация известна многим в мире", – подытожил Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– во время ракетной на Киев 2 января Россия использовала крылатую ракету Х-101, которая была изготовлена в октябре – декабре 2023 года. Этот факт показывает, что длительная пауза в массированных ракетных обстрелах была связана с намерением россиян накопить больше ракет для более масштабной атаки.

– В Белом доме проинформировали, что РФ получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну Москва использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

– Тем временем спикер Воздушных сил Юрий Игнат не смог подтвердить возможное применение Россией ракет из КНДР. По его словам, следует подождать результатов экспертиз.

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