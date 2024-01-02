Россия 2 января била по Киеву ракетой Х-101, сделанной в четвертом квартале 2023 года: что это значит

Во время ракетной на Киев утром во вторник, 2 января, страна-агрессор Россия использовала крылатую ракету Х-101, которая была изготовлена в четвертом квартале 2023 года (октябрь — декабрь). Этот факт показывает, что длительная пауза в массовых ракетных атаках была связана с намерением россиян накопить больше ракет для масштабной кампании ударов по территории Украины.

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Об этом сообщает портал Defense Express, ссылаясь на источники и полученные фотографии. Журналисты объясняют, что обычно время производства таких ракет можно установить с помощью десятизначного серийного номера на части конструкции ракеты, что позволяет определить происхождение комплектующих.

Однако в последнее время россияне стали наносить на ракеты более сложные серийные номера, которые труднее дешифровать. Это касается и сбитой Х-101.

"Как ни странно, указание на 4-й квартал 2023 года как время изготовления сбитой Х-101 "зашито" вообще в цифре 9 (другими словами, от седьмой цифры в серийном номере надо отнять 5, и так получится номер квартала, в котором изготовлена ракета)", – сообщают журналисты.

По выводам журналистов, использование сегодня россиянами ракеты Х-101, изготовленной в четвертом квартале 2023 года, не свидетельствует об истощении ракетного арсенала в РФ. Однако это может указывать на то, что темп текущего производства станет одним из факторов, влияющих на временные интервалы между возможными последующими ударами.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном двигались с курсом на Киевщину, где в итоге их сбивали и падали обломки.

Как сообщал OBOZ.UA, в России похвастались масштабной атакой утром 2 января по городам Украины, в результате которой погибли и пострадали мирные жители. В Кремле атаку оправдали тем, что атаковали якобы украинские объекты военно-промышленного комплекса, где производятся ракеты.

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