В России похвастались ударом по Украине, унесшим жизни мирных жителей: 'привиделись' и наемники из Дании и Швеции

В России похвастались масштабной атакой утром 2 января по городам Украины, в результате которой погибли и пострадали мирные жители. В Кремле начали оправдываться и заявили, что они якобы атаковали украинские объекты военно-промышленного комплекса, где производятся ракеты.

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Также оккупантам показалось, что в Киевской области они ликвидировали наемников из Швеции, Дании, Литвы и Эстонии. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Так, в Министерстве обороны РФ официально объявили, что российские войска ударили не по гражданской инфраструктуре, а якобы по складам ракет, амуниции и авиационных установок, по их словам, поставляемых киевскому правительству при поддержке западных стран.

Также в Кремле хвастались, якобы в Киевской области были разрушены 4 командных центра и два отеля, в которых находились наемники из Швеции, Дании, Литвы и Эстонии. В Минобороны врага утверждают, что в результате атаки погибли 78 человек. Также оккупанты заявили, что уничтожили около 1000 ракет для систем Iris T и NASAMS в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, в России хвастались, что они якобы разрушили склад с 25 ракетами Storm Shadow, а также повредили два самолета СУ-24 и ремонтную базу в Кропивницком.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия утром 2 января подняло в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществило пуски ракет по Украине, в том числе "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном двигались с курсом на Киевщину, где в итоге произошло попадание и падение обломков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киев во время масштабной атаки утром 2 января оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры в Подольском районе. В нескольких районах попадали обломки сбитых целей – на жилые дома и открытую территорию, возникли пожары, повреждены магистрали водоснабжения и газовая труба. Есть погибшие, десятки людей пострадали.

Также 2 января серия мощных взрывов прогремела в Харькове. В результате обстрела погиб человек, также есть раненые. По словам мэра, российские террористы ударили ракетами по районам жилой застройки.

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