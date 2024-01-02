В Харькове раздалась серия взрывов, вспыхнул пожар: есть погибший и десятки пострадавших

Утром 2 января страна-террорист Россия устроила массированный обстрел Украины. Серия мощных взрывов прогремела, в том числе, в Харькове.

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В центре города зафиксировано несколько прилетов. Об этом в Telegram сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра, российские террористы ударили ракетами в районах жилой застройки. На месте обстрела возник пожар, спасатели выехали к месту происшествия для ликвидации последствий.

В результате утреннего обстрела в Харькове есть погибший и пострадавшие среди мирных жителей. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что медики оказывают помощь людям. Позже директор областного центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил об еще одном пострадавшем в результате ракетной атаки.

По состоянию на 8:45 глава ОВА сообщил об одном погибшем человеке и десятках раненных.

"Около 07:30 оккупанты нанесли удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. Вид ракет устанавливается. На данный момент – более 20 пострадавших. Один человек погиб. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей", – отметил глава ОВА.

В свою очередь руководитель полиции Харьковской области Владимир Тимошко отметил, что в Шевченковском районе Харькова зафиксировано четыре попадания ракет. При этом он подчеркнул, что страна-террорист РФ ударила по местам, где нет военных объектов.

Первые взрывы в Харькове прогремели около 7:30 утра. Предварительно, путинские террористы ударили по городу ракетами С-300.

Напомним, государство-террорист Россия утром 2 января подняла в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и осуществила пуски ракет по Украине, в частности "Кинжалов". Они постоянно меняли вектор движения, но в основном с курсом на Киевщину, где в итоге раздались взрывы.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабного вторжения государство-террорист РФ запустило против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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