Весь имеющийся ассортимент: в Воздушных силах сказали, сколько ракет выпустила Россия по Украине за время полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения государство-террорист Россия запустила против Украины более 7500 ракет. Речь идет обо всех типах: авиационных, зенитных, С-300, крылатых и баллистических.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Также он добавил, что сбить все ракеты невозможно.

По словам спикера, ЗРК Patriot в Украине появился только в мае, и сейчас обезвреживает вражеские цели только в радиусе своего расположения. В общем, он подчеркнул, что Воздушные силы могут сбивать только крылатые ракеты или Х-59.

Напомним, также по словам Игната, с сентября 2022 года Россия запустила уже почти 4 тысячи дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили около 3 тысяч беспилотников.

Для отражения вражеских атак Украина применяет все средства. Благодаря помощи западных партнеров в настоящее время система ПВО усилена большим спектром вооружений. Однако количественно их все еще мало.

По данным Военно-морских сил ВСУ, по состоянию на утро 31 декабря россияне завели все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. В то же время враг продолжает держать на боевом дежурстве два корабля, снаряженные крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Средиземного моря. Общий залп вражеских ракет составляет 16 единиц.

Военные уточнили, что один из трех ракетоносителей – надводный, остальные два – подводные.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал возможность очередной массированной атаки РФ на Новый год. Он отметил, что неприятностей от страны-агрессора украинцам следует ждать постоянно.