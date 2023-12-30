Игнат о новогодних обстрелах: неприятностей от России следует ждать постоянно

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал возможность очередной массированной атаки РФ на Новый год. Он отметил, что неприятностей от страны-агрессора украинцам следует ждать постоянно.

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Об этом Игнат сказал в субботу, 30 декабря, в эфире телемарафона "Єдині новини". Он призвал граждан готовиться реагировать на угрозу.

"Нам ждать от России неприятностей нужно постоянно. Быть в готовности гражданам, которые должны соблюдать меры безопасности", – заявил Игнат.

По его словам, украинские военные не могут заранее знать все планы российских оккупационных войск, однако, предполагает Игнат, у россиян "есть некоторые намерения на тот или иной день" относительно новых атак на Украину.

"Есть объекты, которые у них в приоритете для направления туда как "Шахедов", так и крылатых ракет. Мы видим, что "Шахеды" сейчас летят, очевидно, с двух направлений – Курская область и с юго-восточного направления", – добавил спикер.

Ранее Игнат не исключил того, что РФ в Новый год способна устроить провокации или новые обстрелы Украины. До массированной атаки 29 декабря в запасе у врага было около 1000 баллистических, аэробалистических, а также крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, Российская Федерация вывела 10 своих кораблей на боевое дежурство в Черном и Азовском морях. Среди них было три ракетоносителя.

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