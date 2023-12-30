Начеку 16 "Калибров": РФ увеличила количество кораблей в Черном и Азовском морях

Российская Федерация вывела 10 своих кораблей на боевое дежурство в Черном и Азовском морях. Среди них были ракетоносители – три (по состоянию на утро субботы, 30 декабря).

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Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг". "Противник наращивает количество кораблей своего недофлота", – сказано в посте ведомства в Facebook.

В акватории Черного моря утром в субботу заметили девять российских кораблей, в акватории Азовского – один.

Боевое дежурство несли три вражеских ракетоносителя: один надводный и два подводных.

По информации ОК "Юг", их суммарное снаряжение достигало 16 ракет типа "Калибр".

В Военно-морских силах ВСУ отмечали: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 29 декабря страна-агрессор устроила массированный ракетный обстрел Украины. Разрушения зафиксированы на Сумщине, в Харькове, Львове. Одессе, Днепре, Киеве. Перед атакой (вечером 28 декабря) враг запустил 36 дронов Shahed. Погибло около 30 мирных жителей.

– Институт изучения войны считает, что масштабная воздушная атака стала кульминацией нескольких месяцев российских экспериментов с разными комбинациями беспилотников и ракет, а также попыток испытать украинскую ПВО. Некоторые уроки россияне усвоили успешно, поскольку наши защитники не смогли перехватить ни одну из ракет Х-22/Х-32, баллистических С-300 и Искандер-М и гиперзвуковых "Кинжалов".

– Указанная массированная атака стоила России не менее 1,3 миллиарда долларов.

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