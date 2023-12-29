Россия устроила масштабную атаку на Украину: в Киеве, Днепре, Львове и других регионах прогремели взрывы, есть прилеты, погибшие и пострадавшие

Страна-агрессор Россия утром 29 декабря нанесла по Украине ракетные удары, которые привели к по меньшей мере 18 жертвам и 132 пострадавших. Известно о прилетах на Сумщине, в Харькове, Львове и Одессе, в то же время в Днепре и Киеве возникли повреждения из-за падения обломков.

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Враг запустил примерно 122 ракеты – "все, кроме "Калибров", силы ПВО уничтожили 87 целей. Эта атака продолжалась в несколько волн, почти во всех областях страны дважды объявляли воздушную тревогу.

Россия подняла в небо много бомбардировщиков

По данным мониторинговых каналов, под утро в пятницу враг поднял в небо около двух десятков бомбардировщиков. Жителей "красных" регионов призвали немедленно пройти в укрытия.

"Угроза пусков крылатых ракет! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытия!" – заявили в Воздушных силах ВСУ в 04:57.

В это время фиксировалось движение ракет в Сумской и Полтавской областях, а затем на Черкасщине и Харьковщине сообщили о взрывах. Работала противовоздушная оборона.

"В воздухе девять бортов ТУ-95МС и девять бортов ТУ-22М3. Два борта ТУ-22М3 в районе Воронежа. Пожалуйста, просыпайтесь и реагируйте на тревоги", – говорилось в посте Telegram-канала "Николаевский Ванек".

По его данным, оккупанты пускали и ложные цели вместе с ракетами. При этом Харьков находился под российским обстрелом ракетами С-300, а в небе над Львовщиной продолжали летать "Шахеды".

В 05:35 в Воздушных силах известили об отбое ракетной опасности для всех областей, кроме Харьковской.

После шести часов сообщения о пусках врагом ракет продолжились. Мониторинговые каналы писали, что враг запускает Х-101/555/55 с самолетов Ту-95МС в районе Энгельса.

В дальнейшем в Воздушных силах ВСУ сообщили о движении баллистики с юга на Днепр и Павлоград, а также повторном движении крылатых ракет – через Сумщину в направлении Полтавщины (Миргород).

Последствия ракетной атаки РФ

Из-за массированной российской атаки погибли по меньшей мере 18 человек. Также известно о 132 раненых, среди которых есть дети, сообщили около 13:00 в Национальной полиции Украины. По данным ОВА в пострадавших регионах, жертв больше – 19.

Конотоп

В Сумской ОВА в 06:44 подтвердили ракетный удар по городу Конотоп, в результате которого пострадали три человека, получили повреждения многоэтажка и СТО, загорелось авто.

Харьков

Город Харьков находился под несколькими волнами вражеских обстрелов ракетами С-300. Там произошли десятки попаданий, которые привели к гибели трех и ранении 13 местных жителей.

Киев

Под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. В городе повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения. Погибли четыре человека, 21 травмирован.

Днепр

Враг попал по торговому центру: погибли пять и пострадали 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли четырех пациенток.

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Львов

В городе в результате ракетных ударов повреждены многоквартирный дом и инфраструктура. Один человек погиб, 24 жителя Львовщины получили ранения.

Одесса

В Одессе есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в городе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки бойцы ГСЧС спасли 23 человека. В общем три человека погибли. Количество раненых жителей региона достигло 27 человек.

Запорожье

Оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья: четыре человека погибли, есть раненые. В городе повреждена многоэтажка, другие здания и трамвай.

Данные об уничтожении целей

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что сегодня Россия запускала по Украине все, кроме крылатых ракет "Калибр".

"Оккупанты использовали "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, Х-22 или Х-32, БПЛА. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505", – перечислил он.

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что в столице воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти пять часов. За это время силы ПВО сбили над Киевом более трех десятков воздушных целей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку врага по Украине и пообещал ответ. По его словам, Россия выпустила 110 ракет, большинство из них защитники неба сбили.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что во время массированных атак дронами и ракетами ночью и утром 29 декабря враг применил для ударов по Украине минимум 158 средств воздушного нападения. Сначала это было 36 дронов типа Shahed-136/131, из которых защитники сбили 27 целей. Остальные – ракеты, 87 из которых были уничтожены.

Как сообщал OBOZ.UA, во время воздушной атаки дронами-камикадзе в ночь с 28 на 29 декабря взрывы прогремели во Львове. Мэр города Андрей Садовый подтвердил два прилета "Шахедов" по облцентру.

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