В Одессе есть прилет в многоэтажку, вспыхнул пожар: четыре человека погибли, среди раненых – дети

В Одессе во время массированного российского обстрела утром 29 декабря прогремели взрывы, был прилет в трехэтажный дом и повреждено еще два жилых дома. В многоэтажке одного из ЖК вспыхнул пожар. Есть разрушения, погибли четверо гражданских, минимум 15 ранены.

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О прилетах в Одессе сообщили местные информационные источники. Один из Telegram-каналов заявил, что многоэтажное здание серьезно повреждено, очевидцы видели огонь. Несколько соседних домов и учебное заведение – без окон.

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что на 9:40 было известно о двух жертвах и 15 потерпевших. Среди раненых двое детей 6 и 8 лет.

"Все пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии", – рассказал чиновник на своем канале в Telegram.

В 11:05 количество погибших выросло до трех. Третью жертву нашли на месте попадания российской ракеты в трехэтажный дом. Тело найдено под завалами. Поисковая операция продолжалась.

Около 14:50 количество погибших выросло до четырех, сообщил глава Одесской ОВА.

Кипер обнародовал в сети фото последствий вражеской атаки. "Россия – страна-террорист!" – написал он.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в 10:20 пятницы сообщил в Telegram, что в Одессе есть попадание в трехэтажку, повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.

По данным Кипера, также поврежден лицей. Детей внутри не было (у учеников каникулы), а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых.

Как писал OBOZ.UA, на обстрел отреагировал президент Владимир Зеленский. Около 10:20 он сообщил, что врагом было выпущено по Украине около 110 ракет, большая часть – сбита. "Мы обязательно ответим террористам на их удары", – заявил гарант.

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