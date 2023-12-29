В Киеве прогремели взрывы, повреждены склады и здание станции метро 'Лукьяновская': есть погибшие и пострадавшие. Фото

В Киеве во время тревоги утром 29 декабря раздались звуки взрывов, в столице работала ПВО. В результате российской атаки погибли четыре человека, еще 28 человек пострадали.

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О взрывах в столице в 07:34 утра сообщил мэр города Виталий Кличко. Он призвал киевлян сохранять покой и оставаться в укрытиях.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – сообщил глава города.

В 07:54 мэр известил повторно о взрывах в столице и интенсивной работе ПВО.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в 08:04 сообщил, что в Святошинском районе столицы зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть возгорание жилого многоэтажного дома. Сейчас выясняется информация о возможных разрушениях.

Также Кличко в 08:09 сообщил, что в Подольском районе горит складское помещение.

После в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате удара в Подольском районе есть ранения. Пока информация по ним уточняется. На место возгорания следуют экстренные службы.

В 8:34 стало известно, что в столице в результате атаки врага пострадали 5 человек.

"В настоящее время 5 пострадавших в столице. В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском", – сообщил Кличко.

Также мэр столицы сообщил, что в результате взрыва было повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция функционирует как укрытие. Поезда двигаются через нее без остановки.

В КГВА также сообщили, что в Шевченковском районе, предварительно, повреждения жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

"В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей. Предварительно, один пострадавший.

В Подольском районе есть возгорание на территории складских помещений. Предварительно, много пострадавших. Информация обновляется и уточняется.

В Дарницком районе есть повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания", – сообщил глава КГВА Сергей Попко в 08:39.

В 08:46 Кличко сообщил, что количество госпитализированных возросло до 7 человек. Из них 5 человек – в Шевченковском районе. На месте вызова работают экстренные службы.

Мэр города также в 08:59 сообщил, что в настоящее время под завалами складского помещения в Шевченковском районе находятся ориентировочно три человека. Еще троих человек удалось достать. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Дарницкой РГА сообщили, что в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали в частном секторе микрорайона Осокорки.

"К счастью, владельцев дома не было, пострадавшие отсутствуют, без возгорания, частично разрушены хозяйственные постройки. Работает на месте следственно-оперативная группа", – сообщил и. о. председателя РГА Николай Калашник.

По состоянию на 09:52 мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одной жертве в Шевченковском районе города в результате российской атаки.

"Тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. Поисково-спасательная операция продолжается. До этого спасатели освободили из-под завалов трех пострадавших. Их госпитализировали медики", – сообщил Кличко.

По состоянию на 10:16 в КГВА сообщили, что жертвой российской атаки стал один человек, еще 18 человек пострадали. Раненым оказывают медицинскую помощь.

"Символично, в стиле рашистов, что ровно год назад – 29 декабря 2022 года – агрессор нанес по Киеву один из самых массированных комбинированных воздушных ударов по Украине. Над Киевом в тот день сбили 16 из 16 ракет. Как тогда, так и сейчас враг нас не сломил и не запугал. Мы выстоим вопреки всему", – подчеркнул Сергей Попко.

Также сообщили о последствиях атаки оккупантов по районам столицы. Так, в Подольском районе произошло возгорание склада на площади ориентировочно 3000 м2. На месте работает ГСЧС.

В Святошинском районе зафиксировано возгорание незаселенного многоэтажного дома и возгорание трех автомобилей. Оба пожара были ликвидированы.

В Шевченковском районе произошло возгорание в недостроенном бизнес-центре. Также был поврежден жилой дом и произошло возгорание на территории гаражей, которое было ликвидировано. Также в этом районе произошел пожар на территории складских помещений и территории нежилой застройки.

В Дарницком районе был поврежден жилой многоэтажный дом и один частный дом. Без пожаров.

Также в Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 10.35 в Подольском районе Киева, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м.2, производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами здания находятся 10 человек. Работают спасатели.

В 11:36 мэр Киева сообщил, что в Шевченковском районе столицы из-под завалов складского помещения спасатели освободили еще одного пострадавшего.

В Киеве из-за ракетной атаки было перекрыто движение по нескольким улицам.

В частности, движение транспорта было перекрыто по адресам: перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова; перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской; улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой.

В 12:11 Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки оккупантов на столицу возросло до 28 человек. Из них 25 госпитализировали в медучреждения города. Трем – медики оказали помощь на месте. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили уже четырех человек. Поисково-спасательная операция там продолжается.

В 12:39 мэр Киева сообщил, что из-под завалов в Шевченковском районе достали тело еще одной жертвы.

"Тело еще одного погибшего достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе. После утренней атаки на столицу в настоящее время двое погибших", – уточнил Кличко.

По состоянию на 13:07 Кличко сообщил, что еще об одной жертве российской атаки в Киеве.

"Уже трое погибших в Шевченковском районе. Тело еще одного погибшего достали из подзавалов складского помещения", – рассказал мэр.

В КМВА по состоянию на 14:43 сообщили, что количество жертв возросло до 4 человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Поисково-спасательная операция продолжается.

Отметим, что страна-агрессор Россия после ночной атаки "Шахедами" 29 декабря вторично атаковала Украину. Так, утром оккупанты осуществили в сторону нашего государства также пуск ракет. Поэтому почти во всех областях страны под утро пятницы дважды объявляли воздушную тревогу, после стало известно о прилетах с пострадавшими.

Согласно данным мониторинговых каналов, противник поднял в воздух около двадцати бомбардировщиков. Находящихся в "красных" зонах людей призывали пройти в укрытия.

Также утром в пятницу, 29 декабря, во Львове произошли несколько взрывов во время воздушной тревоги из-за применения российскими оккупантами ударных БПЛА типа Shahed. Над всем регионом фиксировали около 10 "Шахедов", известно о прилете с возгоранием на объекте критической инфраструктуры в облцентре.

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