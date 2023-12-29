Колоссальная сумма: стало известно, сколько стоила России массированная атака на Украину

Россия 29 декабря совершила самую масштабную за время полномасштабной войны атаку с воздуха на Украину. В ряде регионов зафиксированы многочисленные повреждения, по состоянию на 13:00 было известно о по меньшей мере 18 погибших и 132 раненых мирных жителях: агрессор умышленно бил именно по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Видео дня

Террор украинцев стоил России не менее 1,3 млрд долларов. Стоимость всех ракет и дронов-камикадзе, летевших в жилые дома, больницы, школы и инфраструктурные объекты, подсчитали украинские журналисты.

Атаковать Украину российские войска начали еще с ночи. Первыми на украинские города и села полетели "Шахеды". А с самого утра захватчики продолжили наносить удары уже ракетами.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, к 10:00 Россия направила на Украину 158 средств воздушного нападения, а именно: 36 "Шахедов", по меньшей мере 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22/Х-32, 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М", 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П, одна ракета Х-59.

Силы ПВО сбили 114 воздушных целей: 87 российских ракет и 27 дронов.

Исходя из обнародованных данных, можно приблизительно высчитать, во сколько минимально обошлась России сегодняшняя атака.

Так, по данным из открытых источников, стоимость гиперзвуковой ракеты Х-47 "Кинжал" стартует от 10 млн долл. и выше. Следовательно, пять пусков, зафиксированных ВС ВСУ, обошлись России в по меньшей мере 50 млн долларов.

Каждый иранский дрон-камикадзе, как сообщалось в сети, может стоить от 20 до 50 тысяч долларов. Даже если взять минимальную стоимость, 36 запущенных "Шахедов" стоили российскому бюджету не менее 720 тысяч долларов.

Исходя из указанной изданием Forbes стоимости ракеты Х-101 в размере 13 млн долларов, только на по меньшей мере 90 пусков этих ракет Кремль потратил 1,17 млрд долларов.

Еще в не менее 8 млн долларов обошлись России пуски 8 ракет Х-22 (цена одной такой ракеты оценивается в 1 млн долларов).

Дороже Х-22 баллистические ракеты "Искандер" могут стоить по 3 млн долларов за единицу, поэтому во время атаки только их российские войска выпустили по меньшей мере на 42 млн долларов.

Каждая ракета Х-31П и Х-59, по оценкам Forbes, стоит около 500 тысяч долларов. Следовательно, 29 декабря россияне только их запустили на 2,5 млн долларов.

Подытожив эти минимальные затраты, журналисты пришли к выводу, что ночные и утренние удары по Украине, в результате которых, по данным на 13:00, погибли 18 украинцев, а еще 132 гражданских, включая детей, получили ранения, стоили РФ от 1 млрд 273 млн 220 тыс. долларов.

Эта цифра соразмерна годовому бюджету некоторых российских регионов, например Бурятии. А некоторые, как, например, Ингушетия, могли бы жить на деньги, потраченные для атаки на Украину только в течение ночи и утра 29 декабря, около трех лет – при нынешних объемах бюджета.

Напомним, 29 декабря Россия устроила масштабную атаку на Украину. В Киеве, Днепре, Львове и других регионах раздались взрывы, есть прилеты, погибшие и пострадавшие.

Так, в Харькове известно о десятках прилетов, пострадавших и погибших.

Во Львове – прилет в жилой дом и пожар из-за падения обломков, сообщается об одной жертве и раненых.

В Днепре после серии взрывов горел один из ТЦ города, поврежден роддом. Городские власти также сообщают о погибших и пострадавших в результате атаки.

В Киеве в результате атаки также есть пострадавшие и разрушения, кроме прочего, повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Погибли четыре человека.

В Одессе был прилет в многоэтажку, есть погибшие и раненые. А в Запорожье вражеская атака унесла жизни не менее шести мирных жителей.

Пока украинцы считают погибших и раненых и разбирают завалы разрушенных домов, больниц и школ – россияне радуются массированной атаке по Украине и требуют больше смертей.