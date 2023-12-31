Россия держит в Средиземном море три корабля, среди которых два носителя крылатых ракет 'Калибр'

Российские террористы завели все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. При этом враг продолжает держать на боевом дежурстве два корабля, снаряженных крылатыми ракетами "Калибр" в акватории Средиземного моря.

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Общий залп вражеских ракет составляет 16 единиц. Об этом сообщили в командовании Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 7 часов утра 31 декабря в акватории Черного моря находятся 5 российских кораблей, в Азовском – один корабль. Ракетоносителей среди них нет.

В то же время в Средиземном море зафиксировано три российских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 16 ракет.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что российские войска не могут чувствовать себя в безопасности в Черном море. При этом накануне массированного ракетного удара 29 декабря враг выводил ракетоносители в море.

"Пробыв в море несколько суток, они вернулись в пункты базирования. Ракеты с них они не выпускали. Поэтому можем говорить о том, что такая акция может повториться. Появление ракетоносителе на дежурстве – это 2-3 часа. Поэтому будем бдительными и понимая, что враг будет продолжать такое давление, не нужно игнорировать сигналы воздушной тревоги", – сказала Гуменюк.

Напомним, с помощью морских ударных дронов в 2023 году украинские воины смогли отбросить российский флот от украинских берегов и заставить вражеские корабли бежать из Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Ранее в британской разведке заявили, что Россия хочет догнать Украину в разработке морских дронов-камикадзе. В 2024 оккупанты хотят наладить серийное производство такой техники.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия уже давно не применяет для обстрела Украины крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Путинские террористы, вероятно, пытаются накопить высокоточное ракетное вооружение.

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