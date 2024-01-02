Россия подняла в воздух 16 бортов ТУ-95МС, осуществлены пуски ракет: в Украине объявлена масштабная тревога

Государство-террорист Россия после ночной атаки по Украине "Шахедами" 2 января под утро запустила также ракеты. Почти по всей стране объявили воздушную тревогу, ведь кафиры подняли в небо 16 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев.

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В Воздушных силах ВСУ призвали граждан немедленно пройти в укрытия. Затем предупредили о работе противовоздушной обороны в областях.

"Внимание! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 16 стратегических бомбардировщиков. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, первые вхождения трех бортов Ту-95МС в Каспийский регион РФ фиксировались еще в 05:00 вторника. Также сообщалось о взлете дополнительных девяти таких же самолетов с аэродрома "Энгельс". Через некоторое время с "Шайковки" вылетело четыре Ту-22М3. Отмечалось, что в воздухе находился 21 борт российских бомбардировщиков-ракетоносцев. Уже около 05:40 оккупанты осуществили с Каспийского направления первые пуски ракет типа Х-101/555/55.

В дальнейшем "красной" стала вся Украина. В 06:45 в Воздушных силах предупредили о движении вражеских ракет через Сумскую область на Миргород (Полтавщина).

Впоследствии сообщалось об угрозе баллистики для Харькова, пролете ракеты с юга на Кропивницкий и вражескую цель в районе Переяслав-Хмельницкого (Киевщина) с курсом на запад. Кроме этого, ракеты двигались и через Херсонщину, Кировоградщину, Черкасщину, Виннитчину.

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