'Государство-террорист должно ощутить последствия': Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и назвал количество жертв. Видео

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский ракетный удар утром 2 января, от которого пострадали Киевщина и Харьков. Он отметил, что в результате очередного террористического акта со стороны РФ погибли четыре человека, еще 92 травмировались.

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Такие данные были по состоянию на 11:00 вторника. Украинский лидер опубликовал кадры разрушений и отметил, что государство-террорист должно ощутить последствия за совершенное преступление.

По его словам, сейчас в пораженных российскими ракетами городах продолжаются спасательные операции, в том числе ликвидация пожаров и оказание помощи жителям. Привлечены более полутысячи специалистов ГСЧС, коммунальщики, энергетики, полицейские.

"Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким", – отметил президент.

Он поблагодарил воинов противовоздушной обороны, которые уже третьи сутки выполняют невероятную работу. Ведь с 31 декабря до сегодняшнего утра российские террористы применили уже около 170 дронов-камикадзе "Шахед" и десятки ракет разных типов. Как обычно, абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.

"Благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не "петриоты" и другие защитные системы", – добавил Зеленский.

Он заверил, что в 2024 году Украина продолжит работу со всеми в мире, кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить украинский воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное.

"Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский решительно призвал западных партнеров поддерживать Украину в войне с Россией. Он заявил, что "Путин – животное", готовое "съесть Запад на ужин".

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