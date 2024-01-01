'Путин – животное, и он съест вас на ужин': Зеленский решительно призвал Запад поддерживать Украину в войне

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны Запада поддерживать наше государство в войне против страны-агрессора России. Он отметил, что, давая нам деньги и оружие, Европа защищает и себя от российской агрессии.

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Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist. В случае, если Украина проиграет, война, которую ведет РФ и ее диктатор Владимир Путин, приблизится вплотную к Западу.

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он является животным. Он чувствует кровь, чувствует свою силу. И он вас съест на ужин со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", – заявил Зеленский.

Если России разрешат забирать украинских детей, они заберут и других детей, предостерег он. "Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", – подчеркнул гарант.

"Возможно, чего-то не хватает. А, может, кого-то не хватает. Того, кто может говорить об Украине как о защите всех нас", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас спецслужбы ряда европейских стран начали изучать возможность нападения России на их территорию. Это делают даже те страны, которые не входили в состав СССР.

Зеленский призвал украинцев и мир мобилизовать усилия, как в феврале 2022-го

Президент признал, что такой мобилизации украинского общества и мира, как была в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сейчас нет. Однако он отметил, что Украина не отступит и призвал народ страны, а также западных партнеров, мобилизировать усилия для нашей победы.

"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", – говорит Зеленский.

В интервью изданию The Economist, опубликованном в понедельник, 1 января, он отметил, что ситуацию срочно нужно менять. Украина не откажется от планов освободить все захваченные российскими войсками города.

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