'Мы не отступим': Зеленский призвал украинцев и мир мобилизовать усилия, как в феврале 2022-го

Президент Владимир Зеленский признал, что такой мобилизации украинского общества и мира, как была в начале полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, сейчас нет. Глава государства отметил, что Украина не отступит и призвал народ страны, а также западных партнеров, мобилизировать усилия для нашей победы.

Видео дня

В интервью изданию The Economist, опубликованном в понедельник, 1 января, он отметил, что ситуацию срочно нужно менять. Украина не откажется от планов освободить все захваченные российскими войсками города.

"Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику", – говорит Зеленский.

Он отметил, что это выбор, который придется сделать украинцам. "Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, Конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", – сказал он.

Президент подчеркнул, что самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, – это быть в Украине, а для наших западных партнеров — быть с Украиной.

"Если нет сил, то либо уходи, либо отойди в сторону. Мы не отступим", – заявил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в очередной раз призвал страны Запада поддерживать наше государство в войне против страны-агрессора России. Он отметил, что, давая нам деньги и оружие, Европа защищает и себя от российской агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!