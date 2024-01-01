Украина выстояла, но слово за Западом: почему прогнозы об окончании войны в 2023-м не сбылись и чего ждать дальше

Война, развязанная Россией против Украины, приобрела настолько непредсказуемый характер, что прогнозировать дальнейшее развитие событий и тем более сроки ее окончания стало делом слишком неблагодарным. Несмотря на все предположения о "двух-трех неделях", "до конца лета", "до конца года" и им подобных, по состоянию на 1 января 2024 года война, к сожалению, продолжается.

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OBOZ.UA решил разобраться, почему не осуществились прогнозы отечественных и мировых аналитиков, что помешало успеху украинского контрнаступления, на которое полмира возлагало безумные надежды, сколько еще будет продолжаться путинская агрессия и чего ждать дальше. Ведь если реально смотреть на положение вещей – Украина уже выстояла и доказала свою способность помешать российским силам вести широкомасштабную маневровую войну. Далее – слово за Западом, от помощи которого напрямую зависит дальнейший ход событий на фронте.

Какие прогнозы озвучивали аналитики по завершению войны

Еще с начала полномасштабной войны в успех нашего государства верили немногие в мире. Пессимистические прогнозы западных аналитиков базировались преимущественно на огромной непропорциональности в численности вооружения и человеческого ресурса у двух сторон. Ведь у РФ было преимущество практически во всем: танках, кораблях, дальнобойных ракетах и другом.

Кроме того, в мире слишком недооценивали свободолюбие украинцев и желание нашего народа бороться за свою страну. Мощное сопротивление наших людей стало неожиданностью для западных стран.

Также не было ожиданий, что Украина получит мощную международную поддержку. Большое сомнение вызывала, например, та же Германия. Сильная военная помощь Киеву от Берлина стала неожиданностью, вероятно, даже для российского диктатора Владимира Путина.

Однако после первых недель уничтожения кремлевских вояк на севере Украины, кадров с сожженными колоннами российской техники и полного фиаско россиян в захвате Киева вынудили мировых аналитиков развернуть свои прогнозы на 180 градусов. Большинство стало прогнозировать победу Украины, причем в ближайшем будущем.

Среди отечественных "пророков" с подобными заявлениями выступал прежде всего бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Его заверения о "двух-трех неделях" до окончания боевых действий даже стали мемом в сети.

Кроме того, бывший заместитель Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко в начале марта 2022 года в комментарии ВВС допускал, что война будет продолжаться "несколько месяцев". Хотя год спустя он объяснил, что имел в виду завершение боевых действий на севере Украины.

Бывший военный летчик, а ныне руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также признал, что надеялся на скорейшее окончание войны. Он рассчитывал, что к выводу войск РФ из Украины военное командование государства-террориста побудят безумные потери врага. Однако россияне оказались нечувствительными к потерям.

Почему контрнаступление ВСУ пошло не по плану

Аналитики американского Института изучения войны считают, что боевые действия на фронте в Украине напоминают "позиционную войну". А причиной этому не кто иной, как страны Запада, а точнее – их затягивание и лимиты в предоставлении вооружения и технологий. Научный сотрудник ISW Фредерик Каган убежден, что сейчас баланс сил "фактически очень нестабильный" и может легко быть изменен "в любом направлении" решениями стран-партнеров.

Для того, чтобы значительно перевесить чашу весов в сторону Украины, необходимо закрыть ее потребности на фронте. В первую очередь речь идет о защите неба, высокоточной артиллерии и танках.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный среди факторов, повлекших за собой позиционную войну, назвал следующие:

– распространенность использования разведывательных БПЛА, что делает невозможным крупномасштабную внезапность;

– российская электронная борьба (РЭБ) препятствует способности Украины в полной мере использовать предоставленные Западом высокоточные боеприпасы;

– оборонительные сооружения оккупантов, которые те строили много месяцев, исключают возможность быстрого механизированного маневра;

– недостаточное количество танков и бронетехники требует от Украины укреплять свои механизированные силы во избежание потерь личного состава, учитывая ситуацию на поле боя.

Как настроены партнеры и чего ждать дальше

На пресс-конференции 26 декабря Залужный заверил, что военное командование Украины знает о планах России на следующий год и делает все, чтобы адекватно реагировать на действия врага.

Также главнокомандующий достаточно критично прокомментировал прогнозы западных экспертов по поводу действий РФ.

"При всем уважении к экспертной среде некоторые вещи даже читать не хочется. Они абсолютно не понимают, что происходит. И там есть очень маленький процент тех экспертов, с которыми действительно можно согласиться", – сказал главнокомандующий.

В то же время, по выводам аналитиков Института изучения войны, в случае прекращения Западом поддержки Украины российская армия сможет возобновить широкомасштабные механизированные наступательные действия "с хорошими перспективами на успех".

"Есть все основания полагать, что прекращение западной помощи Украине позволит России одержать военную победу", – предупредили в ISW.

В последние недели "украинский вопрос" оказался в эпицентре политического противостояния в США: дополнительная помощь Украине на почти 61 млрд долларов застряла в Конгрессе. Кроме того, в Словакии к власти пришло правительство, отказавшее Киеву в вооружениях, а в Нидерландах правительство, возможно, будет формировать партия, выступающая против военной помощи Украине.

Опросы Ipsos "Ответ мира на войну в Украине" показывают, что уже в 2022 году в западных странах поддержка Украины стала ослабевать. Кроме того, заметен рост сторонников скорейшего разрешения конфликта: если в августе 2022 года за это выступали 31% опрошенных американцев, то за год – уже 43%.

В то же время, например, в Канаде поддержка Украины стабильна. Существенно не изменилась и поддержка среди ведущих тихоокеанских союзников США – Австралии и Японии.

Тем временем осенью 2023 года в западных СМИ значительно увеличилось публикаций об "усталости" от войны и коррупционных скандалах в Украине.

Следом за Словакией и Нидерландами в 2024-2025 годах выборы пройдут еще в ряде стран-партнеров Украины, где к власти могут прийти противники помощи Киеву. В частности, наибольшее значение будут иметь для нас выборы в США 5 ноября 2024 года.

Согласно опросам, большие шансы на победу имеет экс-президент Дональд Трамп. Он уже заявлял о намерениях прекратить "бесконечный поток американских сокровищ" в Украину и вынудить европейских союзников по НАТО заплатить за переданные украинской армии вооружения.

В то же время в ряде стран у Украины есть все шансы сохранить прежний уровень поддержки. В частности, речь идет о Франции, Японии, Северной Европе, а также Испании и Португалии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Международном валютном фонде провели анализ, согласно которому спрогнозировали, что война продолжится в 2024 году. Экономика Украины будет постепенно расти, однако ожидать возвращения большинства беженцев в следующем году не стоит. В конце концов, Украина не сможет вернуть 2 млн беженцев даже после войны, убеждены в организации.

– Военный эксперт Владислав Селезнев дал прогноз о ходе войны в Украине в 2024 году. Он отметил, что у украинских защитников уже есть опыт подготовки к летнему наступлению, но в следующем году все будет зависеть от имеющихся ресурсов.

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