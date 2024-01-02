Крым будет центром: Зеленский заявил, что больше не будет озвучивать план контрнаступления, но сделал предупреждение РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он больше не будет озвучивать планы относительно контрнаступления наших Вооруженных сил и не будет говорить, чего наше государство может достичь в течение 2024 года. Однако он дал понять, что центром событий на фронте будет Крым и связанное с ним сражение с РФ в Черном море.

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Об этом Зеленский сказал в новогоднем интервью The Economist. Этот месседж он направил России, отметив, что изоляция Крыма, незаконно захваченного РФ в 2014 году, и деградация там военного потенциала страны-агрессора являются "чрезвычайно важными для нас, потому что это способ уменьшить количество атак из этого региона".

Успешная операция Украины в Черном море станет "примером для всего мира", отметил гарант, а также окажет большое влияние и внутри самой России. По его словам, потеря Крыма как важной части кремлевской пропаганды показала бы россиянам, что "тысячи российских офицеров погибли только из-за амбиций Путина".

Зеленский подчеркнул, что скорость любого успеха Украины будет зависеть от военной помощи, которую она получит от западных партнеров. В частности, нашим военным нужны немецкие ракеты TAURUS, которые могут позволить разрушить Керченский мост и фактически изолировать Крымский полуостров от России. "Россия должна знать, что для нас это военный объект", – сказал президент.

Других деталей по поводу планов ВСУ Зеленский не раскрыл, напомнив, что утечка информации перед контрнаступлением прошлым летом помогла России подготовить свою оборону. В частности, он не стал рассказывать о намерениях Украины относительно деоккупации востока и юга нашего государства. По словам главы государства, непосредственная задача Сил обороны будет в том, чтобы "защищать восток, спасти эти очень важные города Украины, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев", а также защитить нашу критическую инфраструктуру от российских атак.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский также призвал украинцев и мир мобилизовать усилия, как в феврале 2022-го. Президент отметил, что, давая нам деньги и оружие, Запад защищает и себя от российской агрессии.

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