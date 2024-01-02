Оккупанты ночью атаковали Украину 'Шахедами': силы ПВО уничтожили все 35 дронов

Защитники неба Украины ночью 2 января уничтожили все 35 запущенных российскими оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Во время атаки беспилотники двигались с юга к столице.

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Из-за падения обломков сбитых БПЛА возникли возгорания в Николаеве и Киеве. О деталях отражения очередной вражеской атаки рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что в ночь на вторник войска РФ запустили 35 дронов из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, а также из района российского города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

"Все вражеские ударные БПЛА уничтожены силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины. Держим небо! Вместе – к победе!" – заявили в ВС.

Напомним, что в новогоднюю ночь, 1 января, защитники неба уничтожили 87 из 90 "Шахедов". По данным Воздушных сил, это был рекорд и по количеству запущенных врагом дронов-камикадзе во время одной атаки, и по количеству сбитых целей силами ПВО Украины. При этом в нескольких регионах произошли попадания, а также разрушения из-за падения обломков сбитых БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки ночью 2 января произошло падение обломков "Шахедов" в Деснянском и Голосеевском районах Киева, где возникли возгорания. Также небольшой пожар зафиксировали после сбития дронов в Николаеве.

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