Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 'Шахедов': силы ПВО сбили 87 дронов

Страна-агрессор Россия в новогоднюю ночь 1 января атаковала Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed – запустила их 90 штук. Однако защитники неба сбили большинство – 87 целей.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава (Крым), Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников, фактически во всех работала ПВО. В частности, воздушное нападение отбивали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.

Так, в новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БПЛА – 87 из 90.

"Всем большая благодарность за боевую работу! Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня – 87. Держим небо! Вместе – к победе!" – отметил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отметим, что в результате этой российской атаки в Одессе возникли пожары домов и погиб мужчина, а в Одесской области получила повреждение портовая инфраструктура. Кроме этого, зафиксирован прилет по предприятию на Днепропетровщине. Также известно о разрушении музея во Львове и университета в Дублянах.

Кроме запуска девяти десятков ударных БПЛА, 1 января враг также нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, а с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей оккупанты ударили по Украине тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря силы ПВО Украины сбили 21 российский дрон-камикадзе из 49, которые оккупанты запустили с трех направлений. К сожалению, есть попадания на Херсонщине, в Одесской области и Харькове.

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