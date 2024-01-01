В Одессе в результате атаки 'Шахедов' есть погибший и раненные: в жилых домах возникли пожары

Войска страны-агрессра России в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

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Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер на своем канале в Telegram. По предварительным данным, известно об одном погибшем.

Кроме того, есть раненые, их количество уточняется.

Кипер уточнил, что пожары возникли в жилых домах в разных районах Одессы. На месте работают соответствующие службы.

"К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. В результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненные, их количество уточняется", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

Позже Кипер уточнил, что в результате российской террористической атаки дронами есть "прямые и осколочные попадания в жилые дома" в Одессе.

Известно о пяти пострадавших локациях.

Мэр Одессы Геннадий Труханов ночью приехал в один из пострадавших домов и показал последствия вражеской атаки. Он отметил, что террор в новогоднюю ночь – это "по-русски".

"Говорят, как новый год встретишь – так его и проведешь. Так вот, в этом году Украина нарушит это правило. Мы выстоим и победим. Потому что на нашей стороне – справедливость и Бог", – сказал городской глава.

Отметим, что в Воздушных силах предупреждали о нескольких группах "Шахедов" с Черного моря в направлении Одессы и области. Тревога в городе длилась более трех часов.

Ранее начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что российские оккупанты изменили тактику запуска иранских дронов-камикадзе. Теперь маршруты для "Шахедов" враг пытается прокладывать через жилые кварталы украинских городов, чтобы усложнять работу нашей ПВО и наносить максимальный ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 декабря российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. По вражеским целям отработали ПВО, однако обломки Shahed-136 попали в жилую многоэтажку, в результате чего вспыхнул пожар.

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