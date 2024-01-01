'Имеем дело с террористами': оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину, есть прилет в предприятие. Фото

В ночь на 1 января российская террористическая армия атаковала Днепропетровщину. Враг бил по гражданским объектам региона дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией.

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В результате военных преступлений РФ зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, ночью силами противовоздушной обороны над регионом было уничтожено 5 вражеских БПЛА. Защитники неба сбили дроны в Днепровском, Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах. В то же время зафиксированы прилеты.

В областном центре путинские террористы ударили дроном по одному из предприятий. В результате теракта произошло возгорание, но спасатели в течение получаса потушили пламя.

Также захватчики повредили линию электропередач в Каменском районе. В результате около 1500 домовладений остались без света. Специалисты оперативно выехали на место и восстановили подачу электроэнергии.

В то же время Никопольский район был под артиллерийскими обстрелами. Захватчики выпустили по районному центру более десятка снарядов. В результате были повреждены гимназия и 13 частных домов, 2 гаража, газопровод и электросети. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших.

"Имеем дело с террористами. Эта новогодняя ночь – очередное доказательство тому. Потому что россияне не давали покоя людям по всей стране и в Днепропетровской области, в частности. Направляли на мирные города и села беспилотники", – написал глава ОВА.

Напомним, противовоздушная оборона Украины в новогоднюю ночь отразила российскую атаку дронами-камикадзе типа Shahed, уничтожив 87 из 122 целей. Оккупанты запускали беспилотники в две волны – вечером 31 декабря и утром 1 января.

Ранее сообщалось, что войска страны-агрессра России в новогоднюю ночь атаковали Одессу ударными дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание обломков сбитых российских БПЛА, в жилых домах вспыхнули пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове в результате российской атаки дронами-камикадзе под утро 1 января вспыхнул пожар в музее главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В то же время под облцентром загорелось здание университета, где учился лидер УПА Степан Бандера.

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