Оккупанты ночью ударили по портовой инфраструктуре Одесщины: Гуменюк рассказала, сколько дронов враг направил на юг

Российские оккупанты в ночь на 1 января атаковали дронами-камикадзе портовую инфраструктуру Одесской области. На объекте возник пожар, но его быстро потушили и обошлось без пострадавших.

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Об этом рассказала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, в новогоднюю ночь через южные регионы страны пролетело более 50 "Шахедов".

"Очень мощная атака на город-миллионник началась в половине двенадцатого ночи, когда люди готовились встречать Новый год", – отметила она об ударах по Одессе, где из-за падения обломков горели дома и погиб человек.

Гуменюк подчеркнула, что вражеские беспилотники летели над жилыми кварталами, между многоэтажными зданиями. Кроме домов одесситов, под прицелом РФ снова оказалась портовая инфраструктура в области.

"К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов, там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить и люди не пострадали", – подчеркнула представитель Сил обороны юга.

Она добавила, что в их зоне ответственности, предварительно, зафиксировали около полусотни дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Боевая работа ПВО длилась почти 11 часов в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Винницкой областях.

"Повсюду есть сбития. Абсолютное большинство на Одесщине – около трех десятков дронов сбиты. Но даже сбитый беспилотник несет опасность", – подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, обломки уничтоженных на низкой высоте дронов достигали земли, создавали мощную взрывную волну, приводившую к повреждениям объектов, пожарам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе в результате массированной российской атаки 29 декабря погибла 28-летняя переселенка Олеся Пузыревич. Женщина вместе с мужем выехала из оккупированного россиянами поселка Мирное под Мелитополем, спасаясь от "русского мира".

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