Почему Украина уничтожает "Уайлдбериз", когда москали обстреливают все наши логистические центры одновременно?

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В сети приходится сталкиваться со множеством скептических мнений – мол, мы уничтожаем склады с трусами, в то время как враг обстреливает военные объекты, это предательство и т. д. и т. п.

Вопрос о предательстве пока отложим и попробуем понять логику процесса. Дело в том, что у России суперконцентрированная власть и, соответственно, суперконцентрированная экономика, которую эта власть контролирует. Гигантские НПЗ, гигантские дистрибьюторы, монополия во всех важных отраслях. Вот, например, "Уайлдберриз" – это более миллиона продавцов, то есть предприятий, которые продают свои товары через эту систему. Конечно, не все они активны, но все равно это овердофига. Кроме того, "Вайлдберриз" имеет гигантскую задолженность перед банками – по оценкам, более триллиона рублей. Ну а к тому же его акционером и стратегическим партнером является банк ВТБ – крупнейший коммерческий банк России, 75% акций которого принадлежат государству. ВТБ по размеру капитала занимает второе место после Сбербанка и вдвое превосходит третьего в рейтинге Газпромбанка. То есть здесь снова гиперконцентрация.

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Именно поэтому, по нашему мнению, Украина пока не наносит удары по другим дистрибьюторам. Ведь силы у нас ограничены, поэтому уничтожить всех сразу не удастся, а если обрушить крупнейшего, он потянет за собой крупнейший в России коммерческий банк, а у Кремля жесткий дефицит денег, поэтому засыпать все деньгами не получится.

Конечно, гарантий здесь нет, но такой план кажется лучшим, чем распыляться на склады разных компаний. Их очередь еще наступит.

Теперь о том, зачем уничтожать дистрибьюторов. Во-первых, через них распространяются военные товары. Во-вторых, это мощный удар по экономике и логистике врага. В-третьих, огромное количество продавцов и покупателей "Уайлдберриз" гарантирует грандиозный пиар нашей операции с соответствующими настроениями в обществе. В-четвертых, это напрямую затрагивает окружение путина, которое заботится о своих финансовых интересах. В-пятых, разорение сотен тысяч предпринимателей, у которых есть кредиты (а они есть), ударит по банковскому сектору врага, которому сейчас очень тяжело.

Что же делает враг в ответ? Пользуясь тем, что у него достаточно баллистики (кстати, откуда она взялась, если все находится под санкциями?), враг наносит удары одновременно по логистическим центрам "Розетки" и "Эпицентра", "Новуса" и "Сильпо". Разрушит ли он их этими ударами? Вряд ли. Чтобы уничтожить "Эпицентр", нужно поразить большинство его магазинов. "Сильпо" и "Новус" – то же самое. Потому что каждая из этих компаний будет перестраиваться, опираясь на розничную торговлю и клиентскую базу. Почему так? Потому что в Украине нет гиперконцентрации, у нас все более-менее рыночно, а рынок очень пластичен и умеет закрывать дыры. Конечно, все это сложно и дорого, тяжело и страшно – но когда нет гиперконцентрации, система значительно менее уязвима.

Так что без паники. Как говорили римляне, "Уайлдбериз" должно быть разрушено. Продолжаем делать свое дело – каждый на своем месте. И, конечно, помогаем друг другу – для этого мы и украинцы, не так ли?