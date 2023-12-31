Россия ночью атаковала Украину 'Шахедами': силы ПВО сбили 21 из 49 дронов

В ночь на 31 декабря Силы противовоздушной обороны Украины сбили 21 вражеский дрон-камикадзе типа Shahed-136/131. Атака продолжалась с вечера минувших суток, в общем враг запустил 49 БПЛА.

Видео дня

К сожалению, есть попадания с повреждениями. О количестве и типах обезвреженных средств поражения сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты запускали ударные дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму, районе Приморско-Ахтарска и Курской области РФ.

Всего в украинском небе зафиксировали 49 "Шахедов". Враг же параллельно шестью зенитными управляемыми ракетами С-300 нанес удары по Харькову.

Большинство беспилотников оккупанты направили по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий. Речь идет о Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

По ворохам целям работали бойцы мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения, которые уничтожили 21 дрон.

По данным Сил обороны юга, атака Shahed-131/136 продолжалась семь часов. В своей зоне ответственности подразделения ПВО сбили один дрон на Николаевщине и шесть – на Одесщине.

Не удалось избежать попаданий на Херсонщине – повреждено несколько частных домов в Тягинской громаде. На Одесщине обломками сбитого БПЛА в прибрежной зоне Одесского района вызвали пожар на открытой территории: огонь оперативно ликвидирован, информации о пострадавших не поступало.

Кроме этого, четыре попадания зафиксированы в центре Харькова – "Шахеды" повредили административные здания, помещения КП, банка.

Как сообщал OBOZ.UA, во время ночной атаки 30 декабря силы ПВО сбили пять из 10 "Шахедов". Впоследствии противовоздушная оборона уничтожила российскую управляемую ракету Х-59.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!