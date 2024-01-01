Уничтожены 9 БПЛА и одна ракета: ВСУ отразили атаку врага 1 января

Днем в понедельник, 1 января, российские оккупационные войска устроили атаку на Украину с применением ударных БПЛА и ракет. Защитники украинского неба уничтожили 9 дронов-камикадзе "Шахед" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Там отметили, что около 14:00 российские захватчики атаковали Украину 10 ударными БПЛА типа Shahed-136/131.

Противник запустил их с северного направления, силы Противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские дроны.

"Также на восточном направлении уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Вместе – к победе!" – добавили в ВС ВСУ.

Отметим, что от этой атаки РФ пострадала Сумщина. Там под вражеским ударом оказался двухэтажный дом в Эсманской громаде, под завалами оказались люди. На данный момент известно о двух погибших.

Тревога также была объявлена на Киевщине. В небе были зафиксированы вражеские ударные БПЛА, по ним работали силы ПВО. Защитники неба над Киевщиной не допустили попаданий вражеских дронов, однако обломки сбитых "Шахедов" стали причиной разрушений в двух районах области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Страна-агрессор Россия в новогоднюю ночь, 1 января, атаковала Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed – запустила их 90 штук. Однако защитники неба сбили большинство – 87 целей.

– По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы. В частности, на пограничье защитники сбили пять российских ударных БПЛА.

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