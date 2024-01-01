Оккупанты атаковали жилой дом на Сумщине 'Шахедами': есть погибшая, поиски под завалами продолжаются. Фото

Российские войска около 15:00 1 января атаковали Сумщину "Шахедами". Под вражеским ударом оказался двухэтажный дом в Эсманской громаде: под завалами оказались люди.

Видео дня

Прибывшие на место спасатели спасли трех гражданских, рассказали в Сумской областной военной администрации. Впоследствии стало известно, что одна из раненых скончалась в больнице от полученных травм, продолжаются поиски мужчины, который может находиться под развалинами.

"В первый день Нового года россияне совершили еще одно преступление против мирного населения Сумщины. Вражеский БпЛА типа "Шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде. Есть разрушения, люди оказались под завалами. На месте прилета работают все необходимые службы", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:30 было известно о первых спасенных мирных жителях.

"Предварительно, из-под завалов уже спасены три человека. Им оказывают медицинскую помощь. Поисково-спасательная операция продолжается", – рассказали в Сумской ОВА.

А уже через час стало известно, что без жертв не обошлось: в больнице скончалась 52-летняя женщина, получившая тяжелые ранения в результате вражеской атаки, сообщили в прокуратуре Сумщины.

Там также добавили, что под завалами может оставаться мужчина 40 лет: его продолжают искать.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)... Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия атаки. Досудебное расследование – УСБУ в Сумской области", – отметили в прокуратуре региона.

Ранее в Сумской ОВА рассказывали, что над Сумщиной силы ПВО сбили два вражеских дрона.

Это произошло во время воздушной тревоги, начавшейся около 15 часов.

"Спасибо нашим защитникам неба! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – отметили в ОВА.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов". Силы ПВО сбили 87 дронов.

В результате попадания и падения обломков есть разрушения и пострадавшие. Так, оккупанты уничтожили музей Шухевича во Львове и повредили университет в Дублянах, где учился Бандера.

А в Одессе в результате атаки "Шахедов" погиб подросток. 15-летнего парня Россия убила, когда он вышел на балкон. Сообщалось также о раненых.

Ребенок пострадал и в Хмельницкой области.